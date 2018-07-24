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В центре Владивостока в воскресенье ограничат движение и парковку автотранспорта
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В центре Владивостока в воскресенье ограничат движение и парковку автотранспорта 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В воскресенье, 29 июля, в связи с празднованием Дня Военно-Морского Флота будет ограничено движение и парковка в центре Владивостока, сообщает PRIMPRESS.
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