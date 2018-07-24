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Легковые автомобили россиян поставят на воинский учет, пишут СМИ
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Легковые автомобили россиян поставят на воинский учет, пишут СМИ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Минобороны планирует поставить на учет все легковые автомобили россиян. Об этом пишут "Известия".
По данным газеты, в ведомстве разработали проект изменений в приказ министра обороны от 14 марта 2014 года № 151. В новом документе говорится, что учету подлежат все легковые машины, которые используются для перевозки пассажиров и имеют не более восьми сидячих мест.
В статье говорится, что, если новые правила будут утверждены, Минобороны сможет воспользоваться гражданским транспортом в случае введения военного положения, которое объявляют только при угрозе нападения или военной агрессии.
Предполагается, что на этих машинах военные будут передвигаться до тех пор, пока из резерва не прибудет штатный автотранспорт, сообщает издание. Сразу после этого авто вернут владельцам и им выплатят компенсацию.
Предпочтение будет отдаваться внедорожникам отечественного производства, отмечается в документе.
Проект приказа проходит согласование в ведомствах и может быть сильно переработан в ходе дальнейшего обсуждения, отмечают «Известия».
Лишь в крайнем случае
Как считает военный эксперт главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, гражданские, в том числе легковые автомобили, могут изыматься у россиян для тылового обеспечения войск и только крайних случаях. В пример эксперт привел объявление военного положения либо начало боевых действий.
По словам Коротченко, подобная практика существовала в советское время, однако тогда на учёт ставились только грузовики и автомобили повышенной проходимости. При этом их так и не использовали в реальных боевых действиях и привлекали только к учениям инженерных войск.
По мнению эксперта, эти автомобили можно использовать в случае начала войны для обеспечения тыла: например, доставки резервистов к пунктам назначения.
Коротченко подчеркнул, что к таким мерам российские военные прибегнут только в крайнем случае. Но исключать такую вероятность нельзя из-за роста вызовов и угроз безопасности стране и стабильности в мире, добавил он.
Эксперт также призвал дождаться официального подтверждения этой информации от российского Минобороны.
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