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Легковые автомобили россиян поставят на военный учет, пишут СМИ
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Легковые автомобили россиян поставят на военный учет, пишут СМИ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Минобороны планирует поставить на учет все легковые автомобили, находящиеся в собственности граждан, сообщают "Известия".
В ведомстве разработали проект изменений в приказ министра обороны от 14 марта 2014 года №151. В новом документе говорится, что учету подлежат автомобили категории «М1» технического регламента Таможенного союза — все легковые машины, которые используются для перевозки пассажиров и имеют не более восьми сидячих мест.
Минобороны сможет воспользоваться гражданским транспортом только в случае введения военного положения в стране. Такой режим объявляется только в случае военной агрессии или угрозы нападения.
Предполагается, что мобилизованные машины не будут направляться в район боевых действий: на них военные будут передвигаться до тех пор, пока из резерва не прибудет штатный автотранспорт. Сразу после этого авто вернут владельцам, а собственникам выплатят компенсацию.
Техника поступит на вооружение сформированных на военное время соединений. Предпочтение будет отдаваться внедорожникам отечественного производства, отмечается в документе.
В мирное время автомобили будут находиться на строгом учете. В военкомате на каждую машину заведут карточку технического состояния, в которой будут содержаться данные последнего техосмотра и информации о наличии полиса ОСАГО.
Информацию о транспорте и спецтехнике юрлиц в военкоматы будут передавать не только подразделения ГИБДД, Гостехнадзора и Росстата, но и Федеральная налоговая служба, утверждает издание.
Проект приказа проходит согласование в ведомствах и может быть сильно переработан в ходе дальнейшего обсуждения, отмечают «Известия».
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