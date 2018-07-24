Легковые автомобили россиян поставят на военный учет, пишут СМИ

В ведомстве разработали проект изменений в приказ министра обороны от 14 марта 2014 года №151. В новом документе говорится, что учету подлежат автомобили категории «М1» технического регламента Таможенного союза — все легковые машины, которые используются для перевозки пассажиров и имеют не более восьми сидячих мест.

Минобороны сможет воспользоваться гражданским транспортом только в случае введения военного положения в стране. Такой режим объявляется только в случае военной агрессии или угрозы нападения.

Предполагается, что мобилизованные машины не будут направляться в район боевых действий: на них военные будут передвигаться до тех пор, пока из резерва не прибудет штатный автотранспорт. Сразу после этого авто вернут владельцам, а собственникам выплатят компенсацию.

Техника поступит на вооружение сформированных на военное время соединений. Предпочтение будет отдаваться внедорожникам отечественного производства, отмечается в документе.

В мирное время автомобили будут находиться на строгом учете. В военкомате на каждую машину заведут карточку технического состояния, в которой будут содержаться данные последнего техосмотра и информации о наличии полиса ОСАГО.

Проект приказа проходит согласование в ведомствах и может быть сильно переработан в ходе дальнейшего обсуждения, отмечают «Известия».