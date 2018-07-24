В Керченском проливе пройдут антитеррористические учения

Теоретическая часть учений «Вихрь-МЭД 2018» прошла накануне. К ним привлечены представители различных силовых ведомств: МЧС , Росгвардия, Черноморский флот, МВД , ФСБ и пограничники.

"Во вторник стартует практическая часть учений. По легенде, террористы захватывают гражданское судно и выдвигают политические требования, которые мы удовлетворить не можем, поэтому начальник оперативного штаба принимает решение о введении контртеррористической операции. После чего наш спецназ выдвигается к судну для освобождения заложников и нейтрализации террористов", — сказал собеседник агентства.

Учения, по его словам, пройдут в Керченском проливе.