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В Керченском проливе пройдут антитеррористические учения
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В Керченском проливе пройдут антитеррористические учения 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости. Тактико-специальные учения по обезвреживанию условных террористов пройдут в Керченском проливе во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского погрануправления ФСБ РФ.
Теоретическая часть учений «Вихрь-МЭД 2018» прошла накануне. К ним привлечены представители различных силовых ведомств: МЧС, Росгвардия, Черноморский флот, МВД, ФСБ и пограничники.
"Во вторник стартует практическая часть учений. По легенде, террористы захватывают гражданское судно и выдвигают политические требования, которые мы удовлетворить не можем, поэтому начальник оперативного штаба принимает решение о введении контртеррористической операции. После чего наш спецназ выдвигается к судну для освобождения заложников и нейтрализации террористов", — сказал собеседник агентства.
Учения, по его словам, пройдут в Керченском проливе.
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