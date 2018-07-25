Крымские пограничники провели контртеррористические учения 

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым провели контртеррористические учения, сообщает «Крыминформ».
Тактико-специальное учение «Вихрь-МЭД-2018» было посвящено организации и проведению контртеррористической операции на объектах морской экономической деятельности в Керченском проливе.
«По легенде учений, в южной части Азовского моря террористы захватили гражданское судно «Механик Харитонов». Переговоры с боевиками, выдвигавшими политические требования, результатов не принесли, в связи с чем руководителем оперативного штаба в морском районе принято решение о введении в зоне блокирования сухогруза режима контртеррористической операции», — рассказали в пресс-службе управления.
В результате оперативно-боевого мероприятия группу условных террористов ликвидировали, а заложников освободили.
Кроме того, по сценарию учений, на борту судна сапёры Росгвардии обезвредили взрывное устройство. Со своей стороны, сотрудники МЧС потушили пожар, вызванный разливом нефти.
Основные цели и задачи мероприятий выполнены. В учебной ситуации проверена слаженность действий Пограничной службы, Черноморского флота, МЧС, Росгвардии, МВД, авиации ФСБ и других ведомств, дислоцируемых на территории полуострова.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что водолазы Черноморского флота отработали спуски на морские глубины до 60 метров.