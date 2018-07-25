Крымские пограничники провели контртеррористические учения

Тактико-специальное учение «Вихрь-МЭД-2018» было посвящено организации и проведению контртеррористической операции на объектах морской экономической деятельности в Керченском проливе.

«По легенде учений, в южной части Азовского моря террористы захватили гражданское судно «Механик Харитонов». Переговоры с боевиками, выдвигавшими политические требования, результатов не принесли, в связи с чем руководителем оперативного штаба в морском районе принято решение о введении в зоне блокирования сухогруза режима контртеррористической операции», — рассказали в пресс-службе управления.

В результате оперативно-боевого мероприятия группу условных террористов ликвидировали, а заложников освободили.

Кроме того, по сценарию учений, на борту судна сапёры Росгвардии обезвредили взрывное устройство. Со своей стороны, сотрудники МЧС потушили пожар, вызванный разливом нефти.

Основные цели и задачи мероприятий выполнены. В учебной ситуации проверена слаженность действий Пограничной службы, Черноморского флота, МЧС, Росгвардии, МВД , авиации ФСБ и других ведомств, дислоцируемых на территории полуострова.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что водолазы Черноморского флота отработали спуски на морские глубины до 60 метров.