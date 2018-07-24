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Сотрудникам Росгвардии сохранят льготы
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Сотрудникам Росгвардии сохранят льготы 

Парламентская газета 13 часов назад
Фото: ROSGVARD.RU
За военнослужащими, перешедшими в Росгвардию из внутренних войск МВД, вневедомственной охраны, ОМОНа и СОБРа, сохранятся все льготы, которые были у них ранее. Соответствующий закон сенаторы планируют рассмотреть на пленарном заседании палаты 24 июля.
Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы во главе с председателем Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.
Необходимость в поправках возникла в связи с тем, что после принятия в 2016 году Закона «О войсках национальной гвардии РФ» в состав Росгвардии перевели военнослужащих из внутренних войск МВД и других подразделений.
Чтобы сотрудники новой структуры не потеряли все свои социальные гарантии, на них распространили положения Закона «О ветеранах», которые сейчас предусмотрены для ветеранов полиции. Также депутатский закон вносит поправки в законы «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и «О пособии детям военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы», которые предоставляют социальные гарантии членам семей военнослужащих.
Кроме того, документом предлагается предоставлять всем категориям военнослужащих и сотрудников возможность подготовки в учебных воинских частях войск национальной гвардии, а также в образовательных организациях, учебных подразделениях других федеральных органов исполнительной власти. По словам Василия Пискарева, «предлагаемый законопроект позволит реально поддержать и защитить тех, кто, рискуя здоровьем и жизнью, защищает спокойствие граждан».
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