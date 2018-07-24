Сотрудникам Росгвардии сохранят льготы

За военнослужащими, перешедшими в Росгвардию из внутренних войск МВД , вневедомственной охраны, ОМОНа и СОБРа, сохранятся все льготы, которые были у них ранее. Соответствующий закон сенаторы планируют рассмотреть на пленарном заседании палаты 24 июля.

Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы во главе с председателем Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым

Необходимость в поправках возникла в связи с тем, что после принятия в 2016 году Закона «О войсках национальной гвардии РФ» в состав Росгвардии перевели военнослужащих из внутренних войск МВД и других подразделений.

Чтобы сотрудники новой структуры не потеряли все свои социальные гарантии, на них распространили положения Закона «О ветеранах», которые сейчас предусмотрены для ветеранов полиции. Также депутатский закон вносит поправки в законы «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и «О пособии детям военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы», которые предоставляют социальные гарантии членам семей военнослужащих.

Кроме того, документом предлагается предоставлять всем категориям военнослужащих и сотрудников возможность подготовки в учебных воинских частях войск национальной гвардии, а также в образовательных организациях, учебных подразделениях других федеральных органов исполнительной власти. По словам Василия Пискарева, «предлагаемый законопроект позволит реально поддержать и защитить тех, кто, рискуя здоровьем и жизнью, защищает спокойствие граждан».