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Французский военный корабль Marne зашел в румынский порт Констанца
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Французский военный корабль Marne зашел в румынский порт Констанца 

ТАСС 43 минуты назад
БУХАРЕСТ, 23 июля. /ТАСС/. Французское судно управления и обеспечения Marne после участия в международных учениях Breeze 2018 зашло в румынский порт Констанца. Об этом сообщил в понедельник штаб ВМС Румынии.
"Французское судно управления и обеспечения Marne совершает четырехдневный (21-24 июля) заход в порт Констанца, — сказано в сообщении. — Судно участвовало в учениях Breeze 18, организованных ВМС Болгарии, и выполнило операцию по заправке на море вместе с румынским фрегатом Regele Ferdinand ("Король Фердинанд") — первая операция по передаче топлива AVCAT (для вертолетов Puma Naval) в Черном море с участием корабля ВМС Румынии".
"Франция увеличила свое присутствие в Черном море. Количество заходов стало больше по просьбе румынских союзников, чтобы зона оставалась стабильной, чтобы подтвердить принцип свободной навигации в соответствии с Конвенцией Монтрё (1936 года о статусе черноморских проливов — прим. ТАСС)", — цитирует агентство Agerpres посла Франции в Румынии Мишель Рами, которая выступила на пресс-конференции на борту корабля.
Во время пребывания в Констанце члены французской военной делегации встретятся с представителями руководства штаба ВМС Румынии и обсудят вопросы участия в учениях на Черном море. После отбытия из порта Констанцы 25 июля морской тральщик Lt. Dimitrie Nicolescu ("Лейтенант Димитрие Николеску") проведет совместные маневры с кораблем Marne.
"Новая непредсказуемая обстановка безопасности на Черном море с вызовами и угрозами побуждает к принятию мер по укреплению коллективной безопасности Североатлантического альянса путем проведения многочисленных учений румынскими военными моряками и партнерами НАТО с целью обеспечения мощного присутствия сил на южной и восточной границе евроатлантического пространства", — говорится в сообщении штаба ВМС Румынии.
"Фрегат Regele Ferdinand и морской тральщик Lt. Lupu Dinescu ("Лейтенант Лупу Динеску") находятся в Черном море в рамках группировок НАТО, выполняя задачи по морскому наблюдению, а также проводя многочисленные совестные учения с другими пятью кораблями-партнерами", — отмечается в нем.
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