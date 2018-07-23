На Северном флоте состоялась репетиция парада кораблей ко Дню ВМФ России

На Североморском рейде в праздничном строю будут стоять, в частности, атомный подводный ракетный крейсер « Дмитрий Донской », эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков», БПК «Вице-адмирал Кулаков» и «Адмирал Левченко», БДК «Кондопога».

Сегодня в Кольском заливе на рейде главной базы Северного флота ( СФ ) — города Североморска — состоялась репетиция парада кораблей, посвященная День Военно-Морского флота России

Военно-морской парад на Североморском рейде начался с обхода группы катеров во главе с катером командующего Северным флотом кораблей и подводных лодок, стоящих в бухтах Ваенга и Окольная.

На Североморском рейде в праздничном строю стоят тяжелый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской», ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Тула», эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков», большие противолодочные корабли «Вице-адмирал Кулаков» и «Адмирал Левченко», большой десантный корабль «Кондопога», малый ракетный корабль «Айсерб», малый противолодочный корабль «Юнга», тральщики «Владимир Гуманенко» и «Коломна».

По завершении торжественной части на Североморском рейде и набережной было разыграно театрализованное представление, а корабли выполнили различные элементы боевых упражнений.

Всего в параде и военно-спортивном празднике примут участие более 20 кораблей и подводных лодок и судов обеспечения Северного флота.