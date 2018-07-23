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На Северном флоте состоялась репетиция парада кораблей ко Дню ВМФ России
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На Северном флоте состоялась репетиция парада кораблей ко Дню ВМФ России 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На Североморском рейде в праздничном строю будут стоять, в частности, атомный подводный ракетный крейсер «Дмитрий Донской», эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков», БПК «Вице-адмирал Кулаков» и «Адмирал Левченко», БДК «Кондопога».
Сегодня в Кольском заливе на рейде главной базы Северного флота (СФ) — города Североморска — состоялась репетиция парада кораблей, посвященная День Военно-Морского флота России.
Военно-морской парад на Североморском рейде начался с обхода группы катеров во главе с катером командующего Северным флотом кораблей и подводных лодок, стоящих в бухтах Ваенга и Окольная.
На Североморском рейде в праздничном строю стоят тяжелый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской», ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Тула», эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков», большие противолодочные корабли «Вице-адмирал Кулаков» и «Адмирал Левченко», большой десантный корабль «Кондопога», малый ракетный корабль «Айсерб», малый противолодочный корабль «Юнга», тральщики «Владимир Гуманенко» и «Коломна».
По завершении торжественной части на Североморском рейде и набережной было разыграно театрализованное представление, а корабли выполнили различные элементы боевых упражнений.
Всего в параде и военно-спортивном празднике примут участие более 20 кораблей и подводных лодок и судов обеспечения Северного флота.
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