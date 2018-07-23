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Эксперт прокомментировал прибытие кораблей военно-морской группы НАТО в Одесский порт
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Эксперт прокомментировал прибытие кораблей военно-морской группы НАТО в Одесский порт 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Предполагается, что они проведут совместные учения типа PASSEX с украинскими военно-морскими силами.
"PASSEX — термин, который пришел к нам из военно-морского флота США. Если его переводить дословно, то это так называемая беглая тренировка, когда происходит быстрое взаимодействие нескольких кораблей по стандартной процедуре, для того чтобы проверить слаженность и обученность экипажей", — цитирует эксперта RT.
Леонков отметил, что такую технологию уже использовали на учениях на Украине в 2015—2016 годах. Тренировки включают отработку связи, плавания в составе ордера в ночное и дневное время и тактическое маневрирование. Военные также оттачивают передачу грузов и отражение угроз.
Эксперт добавил, что количество кораблей стран НАТО, которые могут пребывать в Черном море, их тоннаж и время нахождения в водах ограничены конвенцией Монтре.
Частота учений в Черном море выросла из-за борьбы с так называемой российской угрозой, полагает эксперт. По его словам, количество маневров будет расти и дальше, пока генералы альянса не будут уверены в своих силах.
Ранее в НАТО неоднократно заявляли о потенциальной российской угрозе, а также о том, что Москва провоцирует альянс.
В Госдуме и Кремле на претензии отвечают тем, что альянс постоянно расширяет сферу своего влияния и подходит к границам с РФ. Владимир Путин уже призывал западных коллег не переходить красную черту в отношениях с Москвой.
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