Злоупотребление властью: В военной части под Львовом старшина покалечил солдата

Накануне СМИ сообщили, что в воинской части А2943, которая расположена в городе Яворов Львовской области, старшина избил подчиненного ему солдата за невнимательность, в результате чего солдату удалили селезенку.

«Военной службой правопорядка в вооруженных силах Украины проведена проверка, материалы которой направлены в правоохранительные органы для принятия правового решения», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, установлены факты совершения правонарушений военными должностными лицами данной воинской части, связанные со злоупотреблением властью и служебным положением.