Злоупотребление властью: В военной части под Львовом старшина покалечил солдата 

Об этом, как пишет РИА Новости, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
Накануне СМИ сообщили, что в воинской части А2943, которая расположена в городе Яворов Львовской области, старшина избил подчиненного ему солдата за невнимательность, в результате чего солдату удалили селезенку.
«Военной службой правопорядка в вооруженных силах Украины проведена проверка, материалы которой направлены в правоохранительные органы для принятия правового решения», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, установлены факты совершения правонарушений военными должностными лицами данной воинской части, связанные со злоупотреблением властью и служебным положением.