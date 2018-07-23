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Злоупотребление властью: В военной части под Львовом старшина покалечил солдата
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Злоупотребление властью: В военной части под Львовом старшина покалечил солдата 

Украина.ру 32 минуты назад
Фото: Украина.ру
Об этом, как пишет РИА Новости, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
Накануне СМИ сообщили, что в воинской части А2943, которая расположена в городе Яворов Львовской области, старшина избил подчиненного ему солдата за невнимательность, в результате чего солдату удалили селезенку.
«Военной службой правопорядка в вооруженных силах Украины проведена проверка, материалы которой направлены в правоохранительные органы для принятия правового решения», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, установлены факты совершения правонарушений военными должностными лицами данной воинской части, связанные со злоупотреблением властью и служебным положением.
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