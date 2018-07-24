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Беспилотники научили охотиться друг на друга
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Беспилотники научили охотиться друг на друга 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Армия США испытала беспилотники Coyote для перехвата других дронов. Первая партия роботизированных охотников будет поставлена в войска до конца 2018 года.
Как сообщает Flightglobal, беспилотники-перехватчики могут запускаться с различных носителей на земле, в воздухе или с воды. Coyote могут атаковать цели индивидуально или в составе роя беспилотников. Их планируется использовать для перехвата квадрокоптеров, а также аппаратов самолетного и вертолетного типов. Для обнаружения целей планируется использовать радиолокационные станции.
Кроме того, беспилотники также могут быть атаковать легкомоторные лодки или катера, а также наземные цели.
Издание сообщает, что испытания модифицированных беспилотников Coyote уже состоялись. Из 12 аппаратов — только один не выполнил боевую задачу. Дрон не смог подняться в воздух из-за неправильной работы двигателя.
Конструктивно Coyote представляет собой небольшой одноразовый беспилотный аппарат трубного запуска. Он оснащен складными крылом и хвостовым оперением, а также гибкими резиновыми лопастями толкающего воздушного винта. Беспилотник способен находиться в воздухе до 30 минут, а дальность его действия составляет около 80 километров.
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