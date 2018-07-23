Золотые люди сломали руку пьяному бойцу ВСУ

Об этом рассказал начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передает «Луганский информационный центр».

«В районе населенного пункта Золотое-4 во время пьяной перебранки у магазина произошел конфликт между тремя военнослужащими 14-й бригады ВСУ и двумя местными жителями, который перерос в драку. Благодаря подоспевшей помощи военнослужащие были разоружены и переданы в военную службу правопорядка. После данного инцидента один военнослужащий с переломом руки доставлен в 59-й военный госпиталь в район Северодонецка», — рассказал Осадчий.

По его словам, в связи с произошедшим 22 июля в 14-ую бригаду ВСУ прибыла и приступила к работе комиссия в составе офицеров штаба Операции объединенных сил и военной прокуратуры.

Ранее в НМ ЛНР уже констатировали ухудшение морально-психологического состоянии украинских военных. В ведомстве отмечали, что бойцы ВСУ продолжают акты мародерства, морально разлагаются, злоупотребляют алкоголем. Кроме того, по данным НМ ЛНР, в подразделениях ВСУ в зоне конфликта в Донбассе участились факты неуставных взаимоотношений, что приводит к дезертирству и самоубийствам среди бойцов ВСУ.