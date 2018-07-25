На Морском салоне приморцы прогуляются по палубам действующих кораблей

В дни проведения первого на Дальнем Востоке Международного морского салона, 27 и 28 июля, каждый желающий сможет взойти на палубу настоящего военного корабля, знаменитого парусника «Паллада» и даже посетить танкер.

По словам организаторов мероприятия, экскурсии для гостей и жителей Владивостока будут абсолютно бесплатными.

«Бесплатные экскурсии на корабли Тихоокеанского флота и учебные парусники, знаменитые своими кругосветными путешествиями будут доступны всем, кто предоставит документ удостоверяющий личность — паспорт», — отметили организаторы.

Выставка морской техники состоится на причалах № 32 и № 33 Владивостока с 9.00 до 17.00.

В департаменте промышленности Приморского края рассказали, что вниманию публики предложат восемь кораблей: противодиверсионный катер серии «Грачонок», гидрографическое судно «Виктор Фалеев», новейший корабль Тихоокеанского флота — корвет «Совершенный», на котором в прошлом году побывал Президент России Владимир Путин ; учебные парусники «Паллада» и «Надежда»; танкер ледового класса «РН Сахалин» и два малых судна, построенных в Приморье: прогулочный катер Pacifico Adventure 72 и катамаран Pacifico Cruise 120.

«На парусниках для посетителей будет организована праздничная программа. У трапа экскурсантов встретят отряды барабанщиц», — отметили в ведомтве.