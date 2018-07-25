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На Морском салоне приморцы прогуляются по палубам действующих кораблей
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На Морском салоне приморцы прогуляются по палубам действующих кораблей 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
В дни проведения первого на Дальнем Востоке Международного морского салона, 27 и 28 июля, каждый желающий сможет взойти на палубу настоящего военного корабля, знаменитого парусника «Паллада» и даже посетить танкер.
По словам организаторов мероприятия, экскурсии для гостей и жителей Владивостока будут абсолютно бесплатными.
«Бесплатные экскурсии на корабли Тихоокеанского флота и учебные парусники, знаменитые своими кругосветными путешествиями будут доступны всем, кто предоставит документ удостоверяющий личность — паспорт», — отметили организаторы.
Выставка морской техники состоится на причалах № 32 и № 33 Владивостока с 9.00 до 17.00.
В департаменте промышленности Приморского края рассказали, что вниманию публики предложат восемь кораблей: противодиверсионный катер серии «Грачонок», гидрографическое судно «Виктор Фалеев», новейший корабль Тихоокеанского флота — корвет «Совершенный», на котором в прошлом году побывал Президент России Владимир Путин; учебные парусники «Паллада» и «Надежда»; танкер ледового класса «РН Сахалин» и два малых судна, построенных в Приморье: прогулочный катер Pacifico Adventure 72 и катамаран Pacifico Cruise 120.
«На парусниках для посетителей будет организована праздничная программа. У трапа экскурсантов встретят отряды барабанщиц», — отметили в ведомтве.
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