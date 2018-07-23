Балтийский «невидимка»: в чем кроется мощь корвета «Сообразительный» 

В Главном военно-морском параде ВМФ России примет участие корабль Балтфлота, оснащенный новейшим вооружением.
В России идет подготовка к масштабному празднованию Дня Военно-Морского Флота. В каждый из оставшихся до этого события дней телеканал «Звезда» будет рассказывать о боевых кораблях, которые составляют гордость ВМФ России.
Гвардейский корвет Балтийского флота «Сообразительный» предназначен для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для поддержки морского десанта.
Корвет построен с применением технологий низкой радиолокационной заметности.
«Сообразительный» вооружен противокорабельными ракетами «Уран», артиллерийской установкой, зенитными орудиями, торпедами, а также зенитным ракетным комплексом «Редут».
Водоизмещение корабля составляет 2200 тонн, длина — 103,7 метра, а скорость — 30 узлов.
Главный военно-морской парад России пройдет в Санкт-Петербурге в День ВМФ, 29 июля. По традиции День российского флота ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля.