Ещё
Балтийский «невидимка»: в чем кроется мощь корвета «Сообразительный»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Балтийский «невидимка»: в чем кроется мощь корвета «Сообразительный» 

ТК «Звезда» 19 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В Главном военно-морском параде ВМФ России примет участие корабль Балтфлота, оснащенный новейшим вооружением.
В России идет подготовка к масштабному празднованию Дня Военно-Морского Флота. В каждый из оставшихся до этого события дней телеканал «Звезда» будет рассказывать о боевых кораблях, которые составляют гордость ВМФ России.
Гвардейский корвет Балтийского флота «Сообразительный» предназначен для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для поддержки морского десанта.
Корвет построен с применением технологий низкой радиолокационной заметности.
«Сообразительный» вооружен противокорабельными ракетами «Уран», артиллерийской установкой, зенитными орудиями, торпедами, а также зенитным ракетным комплексом «Редут».
Водоизмещение корабля составляет 2200 тонн, длина — 103,7 метра, а скорость — 30 узлов.
Главный военно-морской парад России пройдет в Санкт-Петербурге в День ВМФ, 29 июля. По традиции День российского флота ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля.
ТК «Звезда»: последние новости
Во Владивостоке началось формирование парадного строя кораблей ко Дню Военно-Морского Флота России На конкурс «Десантный взвод» прибыли новые команды из трех стран «Ясень» признали одной из самых передовых подлодок в мире
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор511
Дачники будут жить по новым правилам129
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину27
Россияне взбунтовались из-за нового налога43
Украина приготовилась перехватывать российские корабли120
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:53
На Западе оценили возможности «Ясеня»
Армия Оружие
00:44
Все клиенты «Натали Турс» вернулись домой
Общество Компании
00:39
В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение