В аэропорту Ижевска прошли антитеррористические учения

В аэропорту Ижевска проведены антитеррористические учения, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Удмуртии

Основная цель занятий — совершенствование взаимодействия территориальных органов государственной власти и правоохранительных структур по пресечению и локализации последствий теракта, отработка действий функциональных групп при организации и проведении контртеррористической операции.

СК России, В учениях принимали участие представители региональных управлений ФСБ, МВД МЧС , Военного комиссариата, транспортной прокуратуры, Ижевского центра организации воздушного движения и других ведомств и организаций.