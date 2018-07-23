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В аэропорту Ижевска прошли антитеррористические учения
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В аэропорту Ижевска прошли антитеррористические учения 

RT на русском 20 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
В аэропорту Ижевска проведены антитеррористические учения, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Удмуртии.
Основная цель занятий — совершенствование взаимодействия территориальных органов государственной власти и правоохранительных структур по пресечению и локализации последствий теракта, отработка действий функциональных групп при организации и проведении контртеррористической операции.
В учениях принимали участие представители региональных управлений ФСБ, МВД, СК России, МЧС, Военного комиссариата, транспортной прокуратуры, Ижевского центра организации воздушного движения и других ведомств и организаций.
Ранее Inforeactor сообщало об учениях аварийно-спасательных формирований в метро Санкт-Петербурга.
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