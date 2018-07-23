Арсенал «Адмирала Макарова»: чем вооружен сторожевик Черноморского флота 

Сторожевой корабль дальней морской зоны примет участие в Главном военно-морском параде России, который пройдет в Санкт-Петербурге в День ВМФ, 29 июля.
В России идет подготовка к масштабному празднованию Дня Военно-Морского Флота. В каждый из оставшихся до этого события дней телеканал «Звезда» будет рассказывать о боевых кораблях, которые составляют гордость ВМФ России.
Сторожевой корабль Черноморского флота «Адмирал Макаров» является фрегатом проекта 11356 «Буревестник». Он предназначен для уничтоджения надводных, подводных, наземных и воздушных целей.
Фрегат вооружен крылатыми ракетами «Калибр», противокорабельными ракетами «Оникс» и торпедами. От атак с воздуха корабль защищают зенитные ракетные комплексы «Штиль-1» и «Игла-1». Также на «Адмирале Макарове» установлен комплекс радиоэлектронной борьбы для постановки помех в эфире.
Водоизмещение фрегата составляет 4620 тонн, длина — 124,8 метра. Скорость корабля — 30 узлов.
Главный военно-морской парад России пройдет в Санкт-Петербурге в День ВМФ, 29 июля. По традиции День российского флота ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля.