«Ясень» признали одной из самых передовых подлодок в мире

Западные эксперты считают, что Россия будет и дальше совершенствовать свое судостроение и сконцентрируется на развитии подводных лодок.

Российская подводная лодка проекта 885 «Ясень» является самым передовым судном своего класса в мире. К такому выводу пришли военные эксперты издания Military Watch.

Аналитики отметили неограниченную дальность этих кораблей и их способность нести до 40 крылатых ракет «Калибр» и Х-101 наряду с торпедами. Авторы материала также указали на высокий уровень автоматизации подлодки, благодаря чему экипаж субмарин состоит всего из 90 человек.

По мнению военных экспертов, из-за особенностей ВПК Россия сконцентрируется на развитии подводных лодок типа «Ясень» и «Варшавянка». Последняя получила на Западе прозвище «Черная дыра» благодаря своей бесшумности.

Кроме того, полагают аналитики, возможности российского судостроения будут и дальше совершенствоваться с вводом в эксплуатацию новых подлодок пятого поколения проекта «Хаски» и атомных беспилотных подводных лодок.