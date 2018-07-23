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«Ясень» признали одной из самых передовых подлодок в мире
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«Ясень» признали одной из самых передовых подлодок в мире 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Западные эксперты считают, что Россия будет и дальше совершенствовать свое судостроение и сконцентрируется на развитии подводных лодок.
Российская подводная лодка проекта 885 «Ясень» является самым передовым судном своего класса в мире. К такому выводу пришли военные эксперты издания Military Watch.
Аналитики отметили неограниченную дальность этих кораблей и их способность нести до 40 крылатых ракет «Калибр» и Х-101 наряду с торпедами. Авторы материала также указали на высокий уровень автоматизации подлодки, благодаря чему экипаж субмарин состоит всего из 90 человек.
По мнению военных экспертов, из-за особенностей ВПК Россия сконцентрируется на развитии подводных лодок типа «Ясень» и «Варшавянка». Последняя получила на Западе прозвище «Черная дыра» благодаря своей бесшумности.
Кроме того, полагают аналитики, возможности российского судостроения будут и дальше совершенствоваться с вводом в эксплуатацию новых подлодок пятого поколения проекта «Хаски» и атомных беспилотных подводных лодок.
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