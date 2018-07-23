Комитет Госдумы одобрил закон о расчетах в морских портах в рублях

Комитет по транспорту и строительству Госдумы рекомендовал принять во втором чтении закон об установлении цен на услуги в морских портах в рублях. Об этом сообщает RNS. "К законопроекту поступило 6 поправок, из них 4 рекомендовано принять. Предлагаю рекомендовать Государственной Думе рассмотреть законопроект во втором чтении", — сказал депутат Госдумы, член комитета по транспорту и строительству Виктор Дерябкин Он отметил, что расчеты в рублях в морских портах смогут сдержать рост цен на услуги. Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России внесла изменения в правила применения ставок портовых сборов в морских портах страны.