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Комитет Госдумы одобрил закон о расчетах в морских портах в рублях
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Комитет Госдумы одобрил закон о расчетах в морских портах в рублях 

Газета.Ru 1 час назад
Комитет по транспорту и строительству Госдумы рекомендовал принять во втором чтении закон об установлении цен на услуги в морских портах в рублях. Об этом сообщает RNS.
"К законопроекту поступило 6 поправок, из них 4 рекомендовано принять. Предлагаю рекомендовать Государственной Думе рассмотреть законопроект во втором чтении", — сказал депутат Госдумы, член комитета по транспорту и строительству Виктор Дерябкин.
Он отметил, что расчеты в рублях в морских портах смогут сдержать рост цен на услуги.
Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России внесла изменения в правила применения ставок портовых сборов в морских портах страны.
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