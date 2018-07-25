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Плавмастерская Балтийского флота отправилась в Средиземноморье
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Плавмастерская Балтийского флота отправилась в Средиземноморье 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Экипаж будет обслуживать боевые корабли ВМФ России, находящиеся в регионе. Плавмастерская «ПМ-82» Балтийского флота вышла из Балтийска и отправилась в Средиземное море для выполнения функциональных задач, сообщает пресс-служба флота. «Экипажу «ПМ-82» предстоит осуществлять обеспечение технической готовности кораблей и судов соединения ВМФ России, выполняющих задачи в этом регионе», — говорится в сообщении. «ПМ-82» — третье судно в серии плавучих мастерских проекта 304. Плавучие мастерские предназначены для ремонта кораблей и судов, их оружия и технических средств в районах, удаленных от основных пунктов базирования.
Плавмастерская «ПМ-82» Балтийского флота вышла из Балтийска и отправилась в Средиземное море для выполнения функциональных задач, сообщает пресс-служба флота.
«Экипажу «ПМ-82» предстоит осуществлять обеспечение технической готовности кораблей и судов соединения ВМФ России, выполняющих задачи в этом регионе», — говорится в сообщении.
«ПМ-82» — третье судно в серии плавучих мастерских проекта 304. Плавучие мастерские предназначены для ремонта кораблей и судов, их оружия и технических средств в районах, удаленных от основных пунктов базирования.
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