Плавмастерская Балтийского флота отправилась в Средиземноморье 

Экипаж будет обслуживать боевые корабли ВМФ России, находящиеся в регионе. Плавмастерская «ПМ-82» Балтийского флота вышла из Балтийска и отправилась в Средиземное море для выполнения функциональных задач, сообщает пресс-служба флота. «Экипажу «ПМ-82» предстоит осуществлять обеспечение технической готовности кораблей и судов соединения ВМФ России, выполняющих задачи в этом регионе», — говорится в сообщении. «ПМ-82» — третье судно в серии плавучих мастерских проекта 304. Плавучие мастерские предназначены для ремонта кораблей и судов, их оружия и технических средств в районах, удаленных от основных пунктов базирования.
Плавмастерская «ПМ-82» Балтийского флота вышла из Балтийска и отправилась в Средиземное море для выполнения функциональных задач, сообщает пресс-служба флота.
«Экипажу «ПМ-82» предстоит осуществлять обеспечение технической готовности кораблей и судов соединения ВМФ России, выполняющих задачи в этом регионе», — говорится в сообщении.
«ПМ-82» — третье судно в серии плавучих мастерских проекта 304. Плавучие мастерские предназначены для ремонта кораблей и судов, их оружия и технических средств в районах, удаленных от основных пунктов базирования.