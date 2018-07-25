Плавмастерская Балтийского флота отправилась в Средиземноморье

Экипаж будет обслуживать боевые корабли ВМФ России , находящиеся в регионе. Плавмастерская «ПМ-82» Балтийского флота вышла из Балтийска и отправилась в Средиземное море для выполнения функциональных задач, сообщает пресс-служба флота. «Экипажу «ПМ-82» предстоит осуществлять обеспечение технической готовности кораблей и судов соединения ВМФ России, выполняющих задачи в этом регионе», — говорится в сообщении. «ПМ-82» — третье судно в серии плавучих мастерских проекта 304. Плавучие мастерские предназначены для ремонта кораблей и судов, их оружия и технических средств в районах, удаленных от основных пунктов базирования.

Плавмастерская «ПМ-82» Балтийского флота вышла из Балтийска и отправилась в Средиземное море для выполнения функциональных задач, сообщает пресс-служба флота.

«Экипажу «ПМ-82» предстоит осуществлять обеспечение технической готовности кораблей и судов соединения ВМФ России, выполняющих задачи в этом регионе», — говорится в сообщении.

«ПМ-82» — третье судно в серии плавучих мастерских проекта 304. Плавучие мастерские предназначены для ремонта кораблей и судов, их оружия и технических средств в районах, удаленных от основных пунктов базирования.