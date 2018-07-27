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На канале в Балтийске началось формирование строя кораблей Балтийского флота для участия в военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ
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На канале в Балтийске началось формирование строя кораблей Балтийского флота для участия в военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Перед этим святыня будет торжественно доставлена в Свято-Георгиевский кафедральный морской собор Балтийска, где состоится божественная служба по случаю внесения (десницы).
На Калининградском морском канале в Балтийске началось формирование парадного строя кораблей Балтийского флота, участвующих в военно-морском параде, посвященном Дню Военно-Морского Флота России.
Всего в линию будет поставлено 9 боевых кораблей. Среди них — эскадренный миноносец «Настойчивый», корвет «Стерегущий», большой десантный корабль «Калининград», базовый тральщик «Алексей Обухов», пограничный сторожевой корабль «Минск».
Постановка кораблей на специально заякоренные в канале ко Дню ВМФ «бочки» (плавучие швартовые устройства) осуществляется при помощи недавно поступивших на Балтийский флот буксиров проекта 90600.
У причалов Балтийска в районе площади Балтийской Славы в ближайшее время будут также пришвартованы малый ракетный корабль, ракетный катер и базовый тральщик, которые в праздничный день откроют свои палубы для жителей и гостей самого западного города России.
Стоит отметить, что генеральная репетиция военно-морского парада боевых кораблей Балтийского флота с участием морской авиации БФ пройдет 23 июля.
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