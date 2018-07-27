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На Балтийском флоте состоялась генеральная репетиция военно-морского парада и военно-спортивного праздника
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На Балтийском флоте состоялась генеральная репетиция военно-морского парада и военно-спортивного праздника 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В ней приняли участие более 1500 военнослужащих, было задействовано около 40 боевых кораблей, судов обеспечения и быстроходных лодок.
Сегодня в Балтийске под руководством командующего Балтийским флотом вице-адмирала Александра Носатова прошла генеральная репетиция военно–морского парада и военно-спортивного праздника, посвященных Дню ВМФ России.
В парадном строю в акватории морского канала Балтийска выстроились боевые корабли Балтийского флота: эсминец «Настойчивый», корвет «Стерегущий», большой десантный корабль «Калининград», базовый тральщик «Леонид Соболев», малый ракетный корабль «Зыбь», ракетный катер «Р-257», судно связи «Василий Татищев», большое таможенное судно «Дмитрий Шишков».
Репетиция водноспортивного праздника началась с театрализованного представления «Виват, Балтийский флот!». Далее состоялось прохождение боевых кораблей БФ по морскому каналу Балтийска.
В ходе программы базовые тральщики провели траление фарватера, малый противолодочный корабль провел атаку субмарины неприятеля, а малый ракетный корабль сымитировал выполнение ракетного удара по кораблям условного противника.
Кроме того, ракетные катера показали элемент морского артиллерийского боя, после чего артиллеристы армейского корпуса Балтийского флота выполнили показательное учебно-боевое упражнение по огневой поддержке подготовки высадки морского десанта. Большой десантный корабль в ходе учебного боя провел высадку морского десанта на бронетранспортерах БТР-82а.
В акватории Калининградского залива были показаны эпизоды по освобождению судна, захваченного пиратами, задержанию нарушителей государственной границы Российской Федерации.
Вспомогательные силы флота провели демонстрацию поисково-спасательного и материально-технического обеспечения кораблей, а рейдовые буксиры выполнили сложное маневрирование на воде, получившее название «Вальс буксиров».
В общей сложности в мероприятиях приняли участие более 1500 военнослужащих, было задействовано около 40 боевых кораблей, судов обеспечения и быстроходных лодок.
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