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Корабли НАТО зашли в Одессу
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Корабли НАТО зашли в Одессу 

BFM.RU 1 час назад
Корабли постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) и постоянной противоминной военно-морской группы НАТО №2 (SNMCMG2) зашли с визитом в одесский порт. Об этом сообщает РИА Новости.
Как сообщила пресс-служба Военно-морских сил ВС Украины, среди зашедших в Одессу — фрегат De Ruyter Королевских ВМС Нидерландов, фрегат Fatih и минный тральщик Аnamur ВМС Турции, вспомогательное судно Rhein ВМС ФРГ, минный тральщик Lupu Dinescu МС Румынии.
Цель визита кораблей и его продолжительность пока не сообщается.
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