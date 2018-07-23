Корабли НАТО зашли в Одессу

Корабли постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) и постоянной противоминной военно-морской группы НАТО №2 (SNMCMG2) зашли с визитом в одесский порт. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщила пресс-служба Военно-морских сил ВС Украины , среди зашедших в Одессу — фрегат De Ruyter Королевских ВМС Нидерландов , фрегат Fatih и минный тральщик Аnamur ВМС Турции , вспомогательное судно Rhein ВМС ФРГ , минный тральщик Lupu Dinescu МС Румынии

Цель визита кораблей и его продолжительность пока не сообщается.