Виктор Мураховский: советские танки Т-62М еще послужат

Успешное применение на Ближнем Востоке этих машин еще раз подтвердил высокий класс конструкторской школы Нижнего Тагила. Разработанные здесь танки способны успешно воевать даже через 35 лет после своего создания.

По сравнению с базовой версией, начавшей поступать в войска еще в 1961 году, на Т-62М существенно доработали броневую защиту. Так, на башне и корпусе устанавливались специальные конструкции с многослойным бронированием. Эффективность принятых мер была подтверждена во время боев. В лобовую часть неоднократно попадали противотанковые управляемые ракеты и реактивные гранаты, но, как правило, «шестьдесят вторые» оставались в строю.

Также были предприняты меры по усилению днища, которые существенно повышали шансы танкистов уцелеть в случае подрыва на минах.

Доработанная система управления огнем с лазерным дальномером и баллистическим вычислителем позволяла 115-мм пушке более точно поражать цели и применять противотанковые управляемые снаряды. Мощность двигателя была увеличена до 620 л.с., что позволило танку весом в 41,5 тонны развивать скорость до 50 км/ч.

Необходимо отметить, что в 80-е годы Советская армия получила также Т-62МВ с динамической защитой «Контакт». Этот вариант не применялся в боях и не экспортировался. Также был создан Т-62Д с комплексом активной защиты «Дрозд», правда он не нашел широкого распространения.

"В то же время по ряду характеристик, таких как защита и возможность применения управляемого оружия, у наших машин даже было определенное превосходство. Несмотря на солидный возраст, Т-62, в том числе в модификации М, еще послужат в иностранных армиях. Сейчас есть возможности не только продлить время их службы, но и эффективно модернизировать", — считает ветеран танковых войск.