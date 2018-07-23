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В честь Дня Нептуна и Дня военно-морского флота на Белом озере состоится праздник
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В честь Дня Нептуна и Дня военно-морского флота на Белом озере состоится праздник 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
В Косинском детском морском клубе 29 июля пройдет праздник. Он объединит в себе два таких события, как День военно-морского флота и День Нептуна. Организаторами этого увлекательного мероприятия выступят Косинский морской клуб и ГБУ «СДЦ Триумф».
На празднике будут присутствовать заслуженные моряки, выпускники Нахимовского училища в качестве почетных гостей. Участники соберутся на Белом озере, где их и поздравят с Днем военно-морского флота.
После этого, в морской клуб пожалует Нептун со своим окружением. Еще не известно наверняка, кто будет сопровождать бога морей, но сказочные морские обитатели и русалки приплывут точно. Гости увидят веселое театрализованное представление, после которого они смогут принять участие в разных конкурсах и состязаниях.
Кроме того, на берегу Белого озера выступят профессиональные артисты и творческие коллективы района.
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