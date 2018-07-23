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СМИ: Китай разрабатывает подлодку с технологией искусственного интеллекта
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СМИ: Китай разрабатывает подлодку с технологией искусственного интеллекта 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Подлодки будут выходить в море и выполнять определенные задачи согласно выставленной программе.
Китайские ученые ведут разработки новейшей крупной беспилотной подводной лодки, которая будет оборудована технологией искусственного интеллекта.
Новая подлодка будет выполнять различные функции — от ведения разведки и изучения ситуации до установки мин. Использовать из будут в районе Южно-Китайского моря и западной части Тихого океана.
Планируется, что подобные подводные лодки могут быть поставлены на вооружение уже в начале следующего десятилетия, передает информагентство Nation News.
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