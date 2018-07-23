Китай решил построить подлодку с искусственным интеллектом

Китай разрабатывает крупный беспилотный подводный аппарат, снабженный технологией искусственного интеллекта, сообщили местные СМИ.

Как пишет газета South China Morning Post со ссылкой на ученого, участвующего в проекте, аппарат будет крупным и умным, но при этом недорогим, передает РИА «Новости» . Помимо разведывательных целей беспилотник может быть использован в качестве «корабля-смертника» для уничтожения кораблей противника. Китай планирует направить такие аппараты в район Южно-Китайского моря и западной части Тихого океана.

Ожидается, что полностью автономные беспилотные подлодки будут поставлены на вооружение после 2020 года. По заявлению разработчика, такие аппараты смогут составить конкуренцию обычным подводным лодкам, хотя и не смогут их полностью заменить.

По информации разработчиков, новые аппараты не нуждаются в операторе. Управлять ими будет программа. Подлодка лишь будет периодически связываться с центром управления для обновления заданий.

Китайские ученые собираются на начальных этапах применения посылать подлодки на простые задания, что связано с рядом ограничений. При этом решение об атаке будет принимать человек.

Грузовой отсек новых китайских подводных беспилотников будет достаточно большим, чтобы перевозить торпеды, ракеты и крупное оборудование. Сообщается также, что передвигаться лодка будет на мощных дизельных электродвигателях, которые позволят аппарату совершать автономные плавания сроком в несколько месяцев.

Планируется, что в ходе миссий аппарат будет полностью полагаться на искусственный интеллект, который будет принимать решения о смене курса и глубины, чтобы избежать слежки, определять тип обнаруженных судов и выбирать наиболее оптимальный маршрут до места назначения.