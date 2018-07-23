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Китай начал разработку «умной» субмарины
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Китай начал разработку «умной» субмарины 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Китайский военные собираются создать полноценную, достаточно большую беспилотную подводную лодку, оснащенную искусственным интеллектом. На какой стадии находится разработка проекта, пока не сообщается. Однако на вооружении армии КНР «умная» субмарина может появиться уже в начале следующего десятилетия, пишет издание South China Morning Post.
Военные рассчитывают, что беспилотник сможет самостоятельно выполнять широкий круг задач, как, например, разведка, установка минных полей и даже самоубийственные тараны вражеских кораблей. Поэтому одно из главных требований армии — подлодка должна быть относительно недорогой.
Искусственный интеллект нужен, в первую очередь, тогда, когда подлодка не может связаться с командованием и получить инструкции. А если учесть, что радиосигнал под водой не распространяется, то субмарине придется принимать решения самостоятельно почти постоянно. Электронный разум сам сможет строить курс, выбирать глубину движения, распознавать военные и гражданские суда, устраивать засады.
Сейчас несколько стран разрабатывают морские беспилотники. Дальше всех в этом направлении продвинулась Россия. Недавно Министерство обороны РФ опубликовало первые кадры дрона «Посейдон». Этот робот способен двигаться гораздо быстрее всех подводных и надводных кораблей, погружаться на недоступную для большинства субмарин глубину и нести ядерный заряд огромной модности.
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