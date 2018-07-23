Военные экологи собрали на острове Врангеля более 90 тонн металлолома

ТАСС , 23 июля. Военнослужащие экологического подразделения Восточного военного округа (ВВО) собрали на острове Врангеля более 90 тонн металлолома, скопившегося с советских времен. Как сообщил начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев, в нынешнем году работы там впервые проводятся в районах бухты Сомнительная и бывшего аэродрома «Звездный».

"Военнослужащие экологического подразделения ВВО на острове Врангеля с начала работ собрали уже более 2 тыс. порожних бочек, это порядка 65 тонн металла. В тоже время разного металлического мусора собрано более 29 тонн. На сегодняшний день готово к отправке на материк 85 тонн металлолома", — сообщил Гордеев.

Он добавил, что всего силами военные экологи в нынешнем году намерены переработать и подготовить к отправке 630 тонн старого металла. Планируется, что суда сторонних организаций вывезут около 320 тонн металлолома, собранного в 2017 году.

Остров Врангеля — российский остров в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским и Чукотским морями, административно он относится к Иультинскому району Чукотского автономного округа . Остров назван в честь российского мореплавателя и государственного деятеля XIX века Фердинанда Петровича Врангеля и входит в состав одноименного заповедника, являющегося объектом всемирного наследия ЮНЕСКО