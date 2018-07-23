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Военные экологи собрали на острове Врангеля более 90 тонн металлолома
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Военные экологи собрали на острове Врангеля более 90 тонн металлолома 

ТАСС 55 минут назад
ТАСС, 23 июля. Военнослужащие экологического подразделения Восточного военного округа (ВВО) собрали на острове Врангеля более 90 тонн металлолома, скопившегося с советских времен. Как сообщил начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев, в нынешнем году работы там впервые проводятся в районах бухты Сомнительная и бывшего аэродрома «Звездный».
"Военнослужащие экологического подразделения ВВО на острове Врангеля с начала работ собрали уже более 2 тыс. порожних бочек, это порядка 65 тонн металла. В тоже время разного металлического мусора собрано более 29 тонн. На сегодняшний день готово к отправке на материк 85 тонн металлолома", — сообщил Гордеев.
Он добавил, что всего силами военные экологи в нынешнем году намерены переработать и подготовить к отправке 630 тонн старого металла. Планируется, что суда сторонних организаций вывезут около 320 тонн металлолома, собранного в 2017 году.
Остров Врангеля — российский остров в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским и Чукотским морями, административно он относится к Иультинскому району Чукотского автономного округа. Остров назван в честь российского мореплавателя и государственного деятеля XIX века Фердинанда Петровича Врангеля и входит в состав одноименного заповедника, являющегося объектом всемирного наследия ЮНЕСКО
Мусор и металлические бочки скопились на острове Врангеля во время работы там объектов Минобороны, полярных станций, научно-исследовательских стационаров и баз, которые уже выведены из эксплуатации.
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