Жители Балтийска увидели в действии флотский спецназ 

ТК «Звезда»: последние новости

На конкурс «Десантный взвод» прибыли новые команды из трех стран

Выжигая все на своем пути: на полигоне Шиханы тренируются бойцы огнеметных рот

Кто быстрее и надежнее: военные посоревнуются в доставке боеприпасов на передовую