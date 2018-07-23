Жители Балтийска увидели в действии флотский спецназ 

Моряки промчались по каналу на быстроходных лодках, ведя автоматный огонь.
В Калининградской области прошла первая тренировка военно-морского парада на Балтике, сообщает пресс-служба Балтийского флота.
В морских маневрах участвовал эсминец «Настойчивый», группа тральщиков во главе с «Новочеркасском», судно связи «Василий Татищев» и малый противолодочный корабль «Калмыкия», экипаж которого на самом параде произведет залп из реактивной бомбометной установки.
Ярким моментом тренировки стало появление флотского спецназа на моторных лодках. Моряки продемонстрировали свою боевую выучку, выполнив стрельбу из автоматов.
Накануне парада корабли Балтфлота проведут еще ряд тренировок.
Военно-морской парад в Балтийске состоится в День ВМФ 29 июля.
Напомним, Главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге.