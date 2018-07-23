Завершилось формирование праздничного парадного строя кораблей Балтийского флота ко Дню ВМФ

В линию военно-морского парада в Балтийске поставлены эсминец «Настойчивый», корвет «Стерегущий», МРК «Зыбь», ракетный катер «Р-257», базовый тральщик «Леонид Соболев», БДК «Калининград», судно связи «Василий Татищев», большое таможенное судно «Дмитрий Шишков».

В Калининградском морском канале завершилось формирование парадного строя кораблей Балтийского флота ко Дню ВМФ.

В настоящее время в линию военно-морского парада в Балтийске поставлены боевые корабли Балтийского флота — эсминец «Настойчивый», корвет «Стерегущий», малый ракетный корабль «Зыбь», ракетный катер «Р-257», базовый тральщик «Леонид Соболев», большой десантный корабль «Калининград», судно связи «Василий Татищев» и большое таможенное судно «Дмитрий Шишков».

Планируется, что завтра в Балтийске пройдёт общая тренировка парада и военно-спортивного праздника, а 26 июля состоится генеральная репетиция торжеств, в которых будет задействовано более 40 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.