Видео: в Балтийске репетируют парад ко Дню ВМФ 

Маневры прошли в городе Балтийск. Экипажи отрабатывали проход на заданной скорости и расстоянии. В парадном строю перед зрителями прошли эсминец «Настойчивый», корвет «Стерегущий», большой десантный корабль «Калининград», ракетные корабли и катеры.
29 июля специально для гостей парада устроят пиротехническое и водное шоу. Готовятся ко Дню ВМФ и на главной базе Черноморского флота — в Севастополе. Там десятки кораблей отработали парадные перестроения в бухте. В небо подняли вертолеты и самолеты морской авиации. Генеральная репетиция парада в Севастополе пройдет 26 июля.