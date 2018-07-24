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Видео: в Балтийске репетируют парад ко Дню ВМФ
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Видео: в Балтийске репетируют парад ко Дню ВМФ 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Маневры прошли в городе Балтийск. Экипажи отрабатывали проход на заданной скорости и расстоянии. В парадном строю перед зрителями прошли эсминец «Настойчивый», корвет «Стерегущий», большой десантный корабль «Калининград», ракетные корабли и катеры.
29 июля специально для гостей парада устроят пиротехническое и водное шоу. Готовятся ко Дню ВМФ и на главной базе Черноморского флота — в Севастополе. Там десятки кораблей отработали парадные перестроения в бухте. В небо подняли вертолеты и самолеты морской авиации. Генеральная репетиция парада в Севастополе пройдет 26 июля.
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