Моряки начали подготовку ко Дню ВМФ

Моряки в Севастополе и Балтийске начали подготовку ко Дню ВМФ

Тренировки парада кораблей, посвященного Дню военно-морского флота (ВМФ), прошли в Севастопольской бухте, а в Балтийске было завершено формирование парадного строя кораблей Балтфлота к празднику, сообщили в Минобороны России.

"Экипажи кораблей, личный состав армейского корпуса, экипажи морской авиации Черноморского флота, лётчики армии ВВС и ПВО Южного военного округа, задействованные в проведении военно-спортивного праздника в честь дня военно-морского флота, завершили этап проведения частных тренировок по местам дислокации и приступили к отработке эпизодов боевой подготовки непосредственно в Севастопольской бухте", — говорится в сообщении.

На тренировках отрабатываются эпизоды, в которых задействованы корабельная, береговая и авиационные компоненты. Кроме этого, проверяется хронометраж развертывания сил для демонстрации боевых возможностей и оценивается необходимость дополнительных мер безопасности в ходе праздничных мероприятий. По данным ведомства, генеральная репетиция в Севастопольской бухте состоится 26 июля.

Минобороны добавили, что в Балтийске было завершено формирование парадного строя кораблей Балтфлота ко Дню ВМФ.

"В настоящее время в линию военно-морского парада в Балтийске поставлены боевые корабли Балтийского флота — эсминец "Настойчивый", корвет "Стерегущий", малый ракетный корабль "Зыбь", ракетный катер "Р-257", базовый тральщик "Леонид Соболев", большой десантный корабль "Калининград", судно связи "Василий Татищев" и большое таможенное судно "Дмитрий Шишков", — говорится в сообщении.

Как сообщается, в ходе репетиции были отработаны дистанции между кораблями, согласовано время выполнения каждого упражнения, внесены изменения в план проведения праздника с учетом реальной обстановки.

Согласно данным, в День военно-морского флота жители и гости города смогут посетить корабли флота, которые будут пришвартованы у причалов Аванпорта, среди них ракетный катер "Димитровград", рейдовый тральщик "РТ-231" и спасательный многофункциональный катер "СМК-2172". Генеральная репетиция мероприятия, в котором будет задействовано более 40 боевых кораблей, состоится в Балтийске 26 июля.

День ВМФ в этом году отмечается 29 июля.