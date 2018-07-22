Во Владикавказе прошла присяга молодых связистов 58 армии ЮВО

Более 130 военнослужащих, призванных из различных субъектов Российской Федерации , присягнули на верность Отечеству. Всего в текущем году во Владикавказском военном гарнизоне военную присягу примут около 3 тыс. человек.

В соединении связи 58 общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Республике Северная Осетия — Алания, прошло торжественное мероприятие, посвященное приведению к Военной присяге молодых солдат срочной службы.

Более 130 военнослужащих, призванных из различных субъектов Российской Федерации, присягнули на верность Отечеству. Всего в текущем году во Владикавказском военном гарнизоне военную присягу примут около 3 тыс. человек.

В присутствии родных, близких, товарищей и командного состава части призывники с оружием в руках присягнули на верность своей Родине и поклялись достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России.

География призыва очень многообразна. Личный состав прибывает из всех регионов РФ, в том числе, Красноярского края , Пензенской и Владимирской областей, республик Северного Кавказа. Основной призыв осуществляется из регионов юга России: Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской области . Офицеры, старшины, сержанты тщательным образом готовят молодое пополнение в ходе сборов.

С поздравлениями и пожеланиями к молодым солдатам обратились их родители, представители командования воинской части, а также ветераны Великой Отечественной войны.

Далее гости были приглашены на экскурсию по территории военного городка, в ходе которой они побывали в казарме и столовой воинской части, где ознакомились с бытом и современным рационом питания военнослужащих.

На занятиях по боевой подготовке военнослужащим, в ближайшее время, предстоит пройти интенсивные курсы по одиночному и комплексному практическому и теоретическому изучению штатного оружия, вверенной современной военной и специальной техники.