В российской военной базе ЮВО в Абхазии отметили 100-летний юбилей со дня образования соединения

Сегодня на территории российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии проходят торжества, приуроченные к 100-летнему юбилею образования соединения.

По традиции праздничные мероприятия начались с выноса Боевого знамени части. На митинге командир соединения полковник Игорь Егоров поздравил личный состав с юбилеем. Наиболее отличившимся военнослужащим были вручены награды, ценные подарки и грамоты. С Днем части российских военнослужащих также поздравили президент Республики Абхазия, глава Республики Адыгея и ветераны, проходившие службу в этом прославленном соединении.

В течение дня для личного состава и гостей военной базы организованы различные увеселительные и познавательные мероприятия, в их числе просмотр документальных фильмов о боевом пути соединения, праздничный концерт, на котором выступят музыкальные коллективы из республик Адыгея и Абхазия.

Кроме того для маленьких гостей праздника, с применением военного походного автомобильного клуба ПАК-07 на базе автомобиля Урал, организован летний кинотеатр на открытом воздухе с размером экрана 1,5x2м и постоянной демонстрацией мультипликационных фильмов.

Всего на празднование 100-летия соединения прибыли около 1 тыс. гостей, среди которых представители министерства обороны Республики Абхазия, воспитанники всероссийского молодежного военно-патриотического движения «Юнармия», а также члены семей военнослужащих.

Одно из самых старейших соединений Вооруженных сил России имеет богатую историю и традиции — российская военная база Южного военного округа является правопреемницей имевшего в разные годы различные наименования прославленного соединения (9-ой мотострелковой дивизии и 131-й отдельной мотострелковой Краснодарской Краснознаменной орденов Кутузова и Красной звезды Кубанской казачьей бригады), принявшего активное участие в обороне и освобождении южных рубежей страны от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Снискав немеркнущую славу в боях за освобождение Краснодара и Тамани, Польши и Чехословакии, воины соединения завершили боевой путь в Германии.

Особой страницей в истории воинского коллектива стало его участие в контртеррористических операциях на территории Северного Кавказа в 1994-2000 гг. С декабря 1999 г. военнослужащие выполняли задачи в составе коллективных миротворческих сил в зоне грузино-абхазского конфликта.

1 февраля 2009 г. соединение переформировано в 7-ю Краснодарскую Краснознаменную орденов Кутузова и Красной Звезды военную базу.