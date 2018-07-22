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ВСУ разместили ракетные комплексы у линии соприкосновения, заявили в ЛНР
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ВСУ разместили ракетные комплексы у линии соприкосновения, заявили в ЛНР 

РИА Новости 19 минут назад
ЛУГАНСК, 22 июл — РИА Новости. Украинские силовики разместили зенитные ракетные комплексы в населенном пункте Попасная у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года. Однако, по данным Народной милиции ЛНР, «украинская сторона продолжает пренебрегать выполнением минских соглашений в части, касающейся отвода тяжелого вооружения от линии боевого соприкосновения».
"По данным нашей разведки, на территории автотранспортного предприятия, расположенного в населенном пункте Попасная, размещены танки и зенитные ракетные комплексы", — рассказал Осадчий.
По его словам, точное количество боевой техники не установлено. По данным Народной милиции ЛНР, чтобы скрыть данное вооружение, украинские силовики не допускают на территорию наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
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