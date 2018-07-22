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Командующий Северным флотом наградил победителей и призёров чемпионата СФ по греко-римской борьбе
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Командующий Северным флотом наградил победителей и призёров чемпионата СФ по греко-римской борьбе 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
По итогам состязания в первой группе победителем стала сборная «Армата» армейского корпуса Северного флота, серебро завоевала команда «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил СФ, а бронзовые награды достались «Грозе» объединения ВВС и ПВО СФ.
Торжественная церемония закрытия состязания прошла в универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт» главной базы Северного флота — Североморске.
В мероприятии приняли участие 11 команд, представляющих объединения и соединения Северного флота. Борцы соревновались в десяти весовых категориях от 55 до 130 килограммов. В ходе чемпионата СФ команды были разделены на две группы.
По итогам состязания в первой группе победителем стала сборная «Армата» армейского корпуса Северного флота, серебро завоевала команда «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил СФ, а бронзовые награды достались «Грозе» объединения ВВС и ПВО СФ.
Во второй группе первое место заняла сборная «Ураган» соединения ракетных кораблей Северного флота, второе — «Сигнал» центра материально-технического обеспечения флота, третье — команда «Спутник» бригады морской пехоты СФ.
В личном первенстве победу одержали борцы Анвар Мурданов (весовая категория до 55 килограммов), Василий Никитин (до 60 кг), Ахмед Джахпаров (до 63 кг), Руслан Мамедов (до 67 кг), Аивар Идрисов (до 72 кг), Виталий Бабенко (до 77 кг), Александр Кошельков (до 82 кг), Роман Федотов (до 87 кг), Алексей Попов (до 97 кг), Рамин Шихыев (свыше 130 кг).
Во время церемонии закрытия чемпионата Северного флота по греко-римской борьбе особо были отмечены организаторы спортивного мероприятия. Дипломы с благодарностью за вклад в развитие и популяризацию спортивной борьбы на Кольском полуострове от региональной общественной организации «Федерация спортивной борьбы Мурманской области» были вручены командующему Северным флотом адмиралу Николаю Евменову и главному судье соревнований, первому заместителю военного прокурора СФ, полковнику юстиции Заур-Беку Ахмедову.
Закрывая чемпионат Северного флота по греко-римской борьбе, адмирал Николай Евменов пожелал участникам соревнований стремиться одерживать победы, достигая более высоких спортивных результатов. Он также заявил, что теперь на Северном флоте ежегодно будут проводиться подобные состязания по этому виду единоборства
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