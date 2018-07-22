Владелец шахты в Челябинской области связал эвакуацию горняков с учениями 

В АО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК), которой принадлежит шахта «Центральная» в Челябинской области, заявили, что эвакуация шахтёров из-за возгорания была проведена в рамках учений. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу компании.
«По легенде учений, сегодня около десяти утра в шахте произошло возгорание лесохлама. Была вызвана военная горно-спасательная часть (ВГСЧ), организована необходимая работа», — говорится в сообщении.
Сообщается, что учения были инициированы ЮГК. В компании добавили, что «о них не были предупреждены шахтеры, ВГСЧ, чтобы проверить действия служб в случае чрезвычайной ситуации».
В рамках учений на поверхность вывели 61 человека. Шахта работает в штатном режиме.
Ранее источник сообщал, что из шахты «Центральная» из-за возникновения возгорания эвакуировали 161 горнорабочего.