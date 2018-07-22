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Участники армейских международных игр из РФ завершают подготовку в Китае
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Участники армейских международных игр из РФ завершают подготовку в Китае 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Тренироваться приходится в условиях экстремальной жары.
На китайском полигоне «Корла» завершаются тренировки участников армейских международных игр. Команды получили оружие и технику. Российские военнослужащие осваивают китайские винтовки.
Важна не только скорость, но и точность выполнения заданий — иначе команда получит штрафное время. Все трассы находятся в пустыне «Такла-Макан», где температура каждый день поднимается до сорока градусов.
Всего на полигоне пройдут три конкурса: «Чистое небо», «Безопасный маршрут» и гонки на боевых машинах пехоты «Суворовский натиск».
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