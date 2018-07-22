Участники армейских международных игр из РФ завершают подготовку в Китае

Тренироваться приходится в условиях экстремальной жары.

На китайском полигоне «Корла» завершаются тренировки участников армейских международных игр. Команды получили оружие и технику. Российские военнослужащие осваивают китайские винтовки.

Важна не только скорость, но и точность выполнения заданий — иначе команда получит штрафное время. Все трассы находятся в пустыне «Такла-Макан», где температура каждый день поднимается до сорока градусов.

Всего на полигоне пройдут три конкурса: «Чистое небо», «Безопасный маршрут» и гонки на боевых машинах пехоты «Суворовский натиск».