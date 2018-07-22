Все участники парада ко дню ВМФ впервые провели вместе репетицию на Неве 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Все корабли, которые примут участие в петербургской части Главного военно-морского парада 2018 года впервые собрались вместе в акватории Невы для репетиции торжеств. Последней в город прибыла дизель-электрическая подводная лодка «Дмитров», рассказали ТАСС в пресс-службе Западного военного округа.
"Сегодня в акватории Невы проходит первая сводная тренировка, в которой приняли участие пешие колонны, которые прошли вдоль набережной, затем прошли корабли впервые в полном составе", — рассказали ТАСС в пресс-службе округа.
Завершающая часть репетиции — пролет авиации. Ранее пилоты и моряки проводили тренировки отдельно друг от друга.
Главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте в воскресенье, 29 июля. В нем примут участие около 40 кораблей и порядка 40 самолетов и вертолетов ЗВО и ВМФ. Генеральная репетиция парада назначена на 26 июля.