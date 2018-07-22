Ещё
Все участники парада ко дню ВМФ впервые провели вместе репетицию на Неве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Все участники парада ко дню ВМФ впервые провели вместе репетицию на Неве 

ТАСС 59 минут назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Все корабли, которые примут участие в петербургской части Главного военно-морского парада 2018 года впервые собрались вместе в акватории Невы для репетиции торжеств. Последней в город прибыла дизель-электрическая подводная лодка «Дмитров», рассказали ТАСС в пресс-службе Западного военного округа.
"Сегодня в акватории Невы проходит первая сводная тренировка, в которой приняли участие пешие колонны, которые прошли вдоль набережной, затем прошли корабли впервые в полном составе", — рассказали ТАСС в пресс-службе округа.
Завершающая часть репетиции — пролет авиации. Ранее пилоты и моряки проводили тренировки отдельно друг от друга.
Главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте в воскресенье, 29 июля. В нем примут участие около 40 кораблей и порядка 40 самолетов и вертолетов ЗВО и ВМФ. Генеральная репетиция парада назначена на 26 июля.
ТАСС: последние новости
Арзамасский завод модернизировал БТР-82А для Вооруженных сил РФ В первой репетиции Главного военно-морского парада на Неве примут участие 20 кораблей Более 30 участников бандгрупп ликвидировали на Северном Кавказе с начала года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученого арестовали по делу о госизмене95
Греция меняет тон в отношении России152
Стриж вернула ребенка в детский дом30
Эрдогана задержали на Красной площади14
Белоруссия обогнала Россию по уровню зарплат352
Видео
00:42
Обрушился мост через Амур
Происшествия
00:26
Прояснилась судьба разгромившей автосалон косули
Новости Москвы
02:41
«Не следует навязывать наши ценности Москве или Стамбулу»
В мире Статьи
03:41
«Я прошу США образумиться»
В мире Статьи
02:11
Ученого арестовали по делу о госизмене
Происшествия
00:14
Белоруссия обогнала Россию по уровню зарплат
Экономика Личный счет
01:47
Израиль эвакуировал из Сирии «Белые каски»
В мире Армия
00:31
Греция меняет тон в отношении России
Политика
00:46
Система ПВО Хмеймима сбила два беспилотника
Армия В мире
01:01
«Новая встреча Трампа с Путиным будет безумием»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение