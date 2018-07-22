Все участники парада ко дню ВМФ впервые провели вместе репетицию на Неве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 22 июля. / ТАСС /. Все корабли, которые примут участие в петербургской части Главного военно-морского парада 2018 года впервые собрались вместе в акватории Невы для репетиции торжеств. Последней в город прибыла дизель-электрическая подводная лодка «Дмитров», рассказали ТАСС в пресс-службе Западного военного округа.

"Сегодня в акватории Невы проходит первая сводная тренировка, в которой приняли участие пешие колонны, которые прошли вдоль набережной, затем прошли корабли впервые в полном составе", — рассказали ТАСС в пресс-службе округа.

Завершающая часть репетиции — пролет авиации. Ранее пилоты и моряки проводили тренировки отдельно друг от друга.