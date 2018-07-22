Боевые корабли прошли по Неве на репетиции военно-морского парада

Петербурге прошла репетиция Главного морского парада. По Неве прошли более 40 боевых кораблей и катеров, приемы высшего пилотажа продемонстрировали 38 воздушных судов морской авиации.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России , в рамках сводной репетиции боевые корабли прошли строем на участке Невы между Благовещенским и Троицкими мостами.

Ряд судов прошли в акватории Кронштадтского рейда. Репетиция привлекла внимание петербуржцев и гостей города, ведь у них появилась уникальная возможность увидеть самые современные суда, которые стоят на вооружении российского флота.

В их числе новейший фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров», корвет Балтийского флота «Сообразительный», дизель-электрическая подлодка «Димитров», большой десантный корабль «Минск» и его теска малый противолодочный корабль.

Также по Неве между Троицким и Благовещенским мостами прошли малые ракетные корабли «Ураган» и «Серпухов», противодиверсионные катера «Грачонок» и патрульные катера типа «Раптор».

Как и в прошлом году Главный военно-морской парад пройдет на двух площадках. На Неве в центре Петербурга можно будет увидеть современные корабли, которые технически могут пройти по главной реке города. Суда же крупного водоизмещения представят в Кронштадте . В частности, туда уже прибыл ракетный крейсер «Маршал Устинов» и атомный подводный крейсер «Орел».

Подводя итоги сводной репетиции, главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев отметил, что подготовка к параду была очень кропотливой, репетиции велись на Неве по ночам и днем на Кронштадтском рейде.

Военно-морской парад в Петербурге пройдет 29 июля, начало в 11.00. Зрители смогут наблюдать за проходом кораблей на городских набережных, также на Дворцовой площади запланирована видео-трансляция.