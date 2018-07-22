К репетиции парада в Петербурге привлекут более 40 кораблей

Сводная репетиция всех кораблей и катеров Главного военно-морского парада состоится в воскресенье в Санкт-Петербурге . Они пройдут между двумя мостами в акватории Невы — Троицким и Благовещенским, — а также вдоль стенки Кронштадтского порта.

Как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России, в параде участвуют свыше сорока боевых кораблей и катеров ВМФ РФ — среди них около двадцати кораблей и катеров новейших проектов, — 38 воздушных судов морской авиации, более четырех тысяч военнослужащих.

Корабли, участвующие в динамическом проходе, будут двигаться парадным строем параллельно кораблям статического показа. Последние уже ошвартовались в строю кильватера на рейде Невы и на Кронштадтском рейде. Кстати, военные моряки готовятся к параду основательно. Они уже провели и ночную тренировку, впервые в ней участвовал ракетный корабль «Ураган».