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К репетиции парада в Петербурге привлекут более 40 кораблей
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К репетиции парада в Петербурге привлекут более 40 кораблей 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Сводная репетиция всех кораблей и катеров Главного военно-морского парада состоится в воскресенье в Санкт-Петербурге. Они пройдут между двумя мостами в акватории Невы — Троицким и Благовещенским, — а также вдоль стенки Кронштадтского порта.
Как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России, в параде участвуют свыше сорока боевых кораблей и катеров ВМФ РФ — среди них около двадцати кораблей и катеров новейших проектов, — 38 воздушных судов морской авиации, более четырех тысяч военнослужащих.
Корабли, участвующие в динамическом проходе, будут двигаться парадным строем параллельно кораблям статического показа. Последние уже ошвартовались в строю кильватера на рейде Невы и на Кронштадтском рейде. Кстати, военные моряки готовятся к параду основательно. Они уже провели и ночную тренировку, впервые в ней участвовал ракетный корабль «Ураган».
Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев провел накануне в Кронштадте тактическую «летучку» с командирами кораблей. На этом совещании тщательно проанализировали весь план морского парада, все нюансы прохождения кораблей, которые обязательно должны соблюдать дистанцию и интервалы.
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