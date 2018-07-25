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Стало известно, когда можно погулять по кораблям ТОФ и парусникам во Владивостоке
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Стало известно, когда можно погулять по кораблям ТОФ и парусникам во Владивостоке
Primpress
1 час назад
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Фото:
Primpress
Во время проведения первого Морского салона во
Владивостоке
жители и гости города смогут посетить военные корабли, танкер и знаменитые парусники, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу администрации
Приморского края
.
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