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Стало известно, когда можно погулять по кораблям ТОФ и парусникам во Владивостоке
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Стало известно, когда можно погулять по кораблям ТОФ и парусникам во Владивостоке 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Во время проведения первого Морского салона во Владивостоке жители и гости города смогут посетить военные корабли, танкер и знаменитые парусники, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.
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