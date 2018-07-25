Корабли и суда, принимающие участие в Международном дальневосточном морском салоне швартуются к причалам Тихоокеанского флота во Владивостоке

Тихоокеанский флот в период проведения форума также обеспечит безопасность стоянки судов.

Сегодня корабли и суда, задействованные в программе первого Международного дальневосточного морского салона, начали швартовать к причалам Тихоокеанского флота в центре Владивостока . Решением командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца два основных флотских причала станут одной из выставочных площадок знакового для Приморья морского форума.

В ходе Международного дальневосточного морского салона 27 и 28 июля для посещения будут открыты 8 кораблей и судов, среди которых противодиверсионный катер серии «Грачонок», гидрографическое судно «Виктор Фалеев», корвет «Совершенный», учебные парусники «Паллада» и «Надежда», танкер ледового класса «РН Сахалин», а также катер «Pacifico Adventure 72» и катамаран «Pacifico Cruise 120», построенные из композитных материалов на верфях в Приморье.

Тихоокеанский флот в период проведения форума также обеспечит безопасность стоянки судов.