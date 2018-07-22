На конкурс «Десантный взвод» прибыли новые команды из трех стран 

На флагштоках полигона «Завеличье» под Псковом сегодня водрузили национальные флаги сразу трех стран — Алжира, ЮАР и Китая. Это значит, что военные из этих государств прибыли и готовы бороться за звание лучших на армейских международных играх.
На полигоне пройдет этап «Десантный взвод». Всего в нем выступят команды из десяти стран. ЮАР и Алжир в этом конкурсе участвует впервые. Поэтому русское приветствие с хлебом-солью для них имеет особое значение.
Ранее на рязанский аэродром Дягилево сегодня прилетели экипажи из Казахстана для участия в конкурсе «Авиадартс-2018». Команда прибыла сразу на своей технике, на которой будут выступать — на истребителях СУ-30СМ российского производства. Они стоят на вооружении у республиканской армии с 2015 года и, по уверениям самих гостей, зарекомендовали себя как надежные машины.
Ранее, на полигоне «Волжский» под Волгоградом прошла жеребьевка и передача российской военной техники участникам этапа «Инженерная формула». Там разыграли и цвета, под которыми будут выступать сборные. Флаг наших военных — фиолетовый. Инженерам придётся пройти эстафету в четыре километра, которая оборудована различными препятствиями.