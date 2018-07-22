На конкурс «Десантный взвод» прибыли новые команды из трех стран

ЮАР. В конкурсе «Десантный взвод» впервые примут участие команды из Алжира

На флагштоках полигона «Завеличье» под Псковом сегодня водрузили национальные флаги сразу трех стран — Алжира, ЮАР и Китая . Это значит, что военные из этих государств прибыли и готовы бороться за звание лучших на армейских международных играх.

На полигоне пройдет этап «Десантный взвод». Всего в нем выступят команды из десяти стран. ЮАР и Алжир в этом конкурсе участвует впервые. Поэтому русское приветствие с хлебом-солью для них имеет особое значение.

Ранее на рязанский аэродром Дягилево сегодня прилетели экипажи из Казахстана для участия в конкурсе «Авиадартс-2018». Команда прибыла сразу на своей технике, на которой будут выступать — на истребителях СУ-30СМ российского производства. Они стоят на вооружении у республиканской армии с 2015 года и, по уверениям самих гостей, зарекомендовали себя как надежные машины.