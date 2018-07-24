Над Петербургом пролетели военные самолеты — видео

В небе над Петербургом заметили военные самолеты. В Северной столице прошла очередная репетиция парада ко Дню военно-морского флота, который отмечается 29 июля.

Так, самолеты пролетели над центом города и Васильевским островом. Также их заметили жители Адмиралтейского и Приморского районов.

День ВМФ будут отмечать в Петербурге и Кронштадте . В параде примут участие 41 корабль, 38 самолетов и более 4 тысяч военнослужащих.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в Петербурге развели мосты для репетиции парада кораблей ко дню ВМФ. Днем 22 июля были разведены сразу четыре моста: Дворцовый, Литейный, Троицкий и Благовещенский.