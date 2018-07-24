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Над Петербургом пролетели военные самолеты — видео
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Над Петербургом пролетели военные самолеты — видео 

Пятый канал 16 минут назад
Фото: Пятый канал
В небе над Петербургом заметили военные самолеты. В Северной столице прошла очередная репетиция парада ко Дню военно-морского флота, который отмечается 29 июля.
Так, самолеты пролетели над центом города и Васильевским островом. Также их заметили жители Адмиралтейского и Приморского районов.
День ВМФ будут отмечать в Петербурге и Кронштадте. В параде примут участие 41 корабль, 38 самолетов и более 4 тысяч военнослужащих.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что в Петербурге развели мосты для репетиции парада кораблей ко дню ВМФ. Днем 22 июля были разведены сразу четыре моста: Дворцовый, Литейный, Троицкий и Благовещенский.
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