В украинском МИД признали за Россией право досматривать корабли в Керченском проливе

По мнению некоторых украинских чиновников, обострение в информационном поле страны по этому вопросу создается специально. Российские пограничники имеют полное право досматривать украинские корабли в акватории Азовского моря и для этого им не нужен никакой мандат. Об этом заявила заместитель главы внешнеполитического ведомства Украины Елена Зеркаль . Интервью с политиков опубликовал портал «Старна.ua». «По всем канонам международного морского права военные корабли имеют право останавливать гражданские суда для осмотра», — подтвердила дипломат. Так же заместитель Павла Климкина отметила, что на сегодняшний день нет ни одной жалобы от владельцев кораблей или от капитанов на неправомерные действия российских военнослужащих. Соответственно никаких оснований для жестких заявлений со стороны украинских властей по этому поводу нет. Ранее президент Украины Пётр Порошенко обрушился с обвинениями на российских пограничников. Он заявил о недопустимости проведения досмотров украинских кораблей в Керченском проливе и намерении с этим бороться. Еще дальше пошел бывший командующий украинским флотом Сергей Гайдук . Вице-адмирал предложил минировать Азовское море, чтобы избежать якобы готовящегося нападения со стороны России