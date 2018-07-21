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На Северном флоте стартовал чемпионат по греко-римской борьбе
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На Северном флоте стартовал чемпионат по греко-римской борьбе 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В состязаниях, которые проходят в универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт» в Североморске, принимают участие 10 команд, представляющих объединения и соединения СФ.
Сегодня в главной базе Северного флота (СФ) — Североморске — командующий флотом адмирал Николай Евменов открыл чемпионат по греко-римской борьбе.
В состязаниях, которые проходят в универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт», принимают участие 10 команд, представляющих объединения и соединения СФ.
В ходе чемпионата военнослужащие соревнуются в весовых категориях от 55 до 130 килограммов.
В своём выступлении командующий СФ адмирал Николай Евменов отметил важность возрождения и поддержания спортивных традиций, заложенных ещё в советское время. Он пожелал участникам соревнований одерживать больше побед, проявлять волю, выдержку и смекалку.
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