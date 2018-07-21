На Северном флоте стартовал чемпионат по греко-римской борьбе

В состязаниях, которые проходят в универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт» в Североморске , принимают участие 10 команд, представляющих объединения и соединения СФ

Сегодня в главной базе Северного флота (СФ) — Североморске — командующий флотом адмирал Николай Евменов открыл чемпионат по греко-римской борьбе.

В состязаниях, которые проходят в универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт», принимают участие 10 команд, представляющих объединения и соединения СФ.

В ходе чемпионата военнослужащие соревнуются в весовых категориях от 55 до 130 килограммов.

В своём выступлении командующий СФ адмирал Николай Евменов отметил важность возрождения и поддержания спортивных традиций, заложенных ещё в советское время. Он пожелал участникам соревнований одерживать больше побед, проявлять волю, выдержку и смекалку.