На Северном флоте стартовал чемпионат по греко-римской борьбе 

В состязаниях, которые проходят в универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт» в Североморске, принимают участие 10 команд, представляющих объединения и соединения СФ.
Сегодня в главной базе Северного флота (СФ) — Североморске — командующий флотом адмирал Николай Евменов открыл чемпионат по греко-римской борьбе.
В состязаниях, которые проходят в универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт», принимают участие 10 команд, представляющих объединения и соединения СФ.
В ходе чемпионата военнослужащие соревнуются в весовых категориях от 55 до 130 килограммов.
В своём выступлении командующий СФ адмирал Николай Евменов отметил важность возрождения и поддержания спортивных традиций, заложенных ещё в советское время. Он пожелал участникам соревнований одерживать больше побед, проявлять волю, выдержку и смекалку.