Ещё
В рамках празднования Дня Военно-Морского Флота в Калининграде Балтийский флот проведет акцию «Есть такая профессия — Родину защищать!»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В рамках празднования Дня Военно-Морского Флота в Калининграде Балтийский флот проведет акцию «Есть такая профессия — Родину защищать!» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Для гостей мероприятия будут развернуты выставочные стенды с экипировкой, снаряжением и символикой ВМФ, сухопутных и береговых войск Балтийского флота, морской авиации и ПВО Балтийского флота.
Балтийский флот проведет информационно-агитационную акцию «Есть такая профессия — Родину защищать!». Акция пройдет 29 июля на территории Музея мирового океана.
В этот день на территории Музея мирового океана будут представлены образцы современной техники и вооружения Балтийского флота, развернута выставка образцов военной формы одежды, экипировки и различных спасательных средств. Помимо этого, здесь же будет выставлена боевая техника из соединений и воинских частей сухопутных и береговых войск и ПВО Балтийского флота.
Специально для гостей мероприятия будут развернуты армейские палатки, в которых будут размещены выставочные стенды с экипировкой, снаряжением и символикой Военно-Морского Флота, сухопутных и береговых войск Балтийского флота, морской авиации и ПВО Балтийского флота.
В ходе акции на мобильном пункте отбора граждан на военную службу по контракту каждый желающий сможет пройти профессионально-психологическое тестирование, подать первичные документы. В первую очередь, набор на военную службу по контракту будет производиться в соединения и воинские части Западного военного округа. Специалисты пункта отбора предложат заинтересованным лицам воинские должности и расскажут о географии службы. Кандидаты смогут узнать о социальных преимуществах, льготах, денежном и вещевом довольствии военнослужащих.
На концертной площадке выступят артисты Ансамбля песни и пляски Балтийского флота, оркестр штаба Балтийского флота, а также творческие коллективы Калининграда и области.
ТК «Звезда»: последние новости
Экипажи дальних бомбардировщиков ВВС Китая прилетели в Рязанскую область Названо самое популярное учебное заведение Минобороны РФ среди абитуриентов-2018 Китай тепло встретил российские команды – участницы АрМИ-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев556
Фото кабинета Медведева удивило россиян424
Максакова в короткой юбке вызвала фурор174
На Украине испугались окончательного развала228
Почему Россия пропускает крупнейший авиасалон в Фарнборо40
Видео
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
00:45
Порошенко принял решение по крушению MH17
Украина В мире
00:58
Киеву посоветовали «зрить в корень»
Политика В мире
01:01
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев
В мире Европа
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
12:42
В пенсионной реформе разглядели неизбежность
Общество Личный счет
01:14
Порошенко нашел «залог независимости» Украины в небе
Оружие В мире
11:08
Путин дал совет российским дипломатам
Политика
03:59
В США открыли новый вид динозавров
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение