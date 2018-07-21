В рамках празднования Дня Военно-Морского Флота в Калининграде Балтийский флот проведет акцию «Есть такая профессия — Родину защищать!»

Для гостей мероприятия будут развернуты выставочные стенды с экипировкой, снаряжением и символикой ВМФ, сухопутных и береговых войск Балтийского флота, морской авиации и ПВО Балтийского флота.

Балтийский флот проведет информационно-агитационную акцию «Есть такая профессия — Родину защищать!». Акция пройдет 29 июля на территории Музея мирового океана.

В этот день на территории Музея мирового океана будут представлены образцы современной техники и вооружения Балтийского флота, развернута выставка образцов военной формы одежды, экипировки и различных спасательных средств. Помимо этого, здесь же будет выставлена боевая техника из соединений и воинских частей сухопутных и береговых войск и ПВО Балтийского флота.

Специально для гостей мероприятия будут развернуты армейские палатки, в которых будут размещены выставочные стенды с экипировкой, снаряжением и символикой Военно-Морского Флота, сухопутных и береговых войск Балтийского флота, морской авиации и ПВО Балтийского флота.

В ходе акции на мобильном пункте отбора граждан на военную службу по контракту каждый желающий сможет пройти профессионально-психологическое тестирование, подать первичные документы. В первую очередь, набор на военную службу по контракту будет производиться в соединения и воинские части Западного военного округа. Специалисты пункта отбора предложат заинтересованным лицам воинские должности и расскажут о географии службы. Кандидаты смогут узнать о социальных преимуществах, льготах, денежном и вещевом довольствии военнослужащих.