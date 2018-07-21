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Ушел из жизни советский и российский военачальник Махмут Гареев
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Ушел из жизни советский и российский военачальник Махмут Гареев 

Пятый канал 3 минуты назад
Фото: Пятый канал
Советский и российский военачальник и генерал армии в отставке Махмут Гареев скончался 21 июля в возрасте 94 лет. Об этом сообщает издание «БИЗНЕС Online».
Махмут Гареев родился в 1923 году в Челябинске. В 1942 году пошел на войну. Сражался на Западном и Третьем Белорусском фронтах. Был заместителем командира стрелкового батальона, помощником, заместителем начальника и начальником оперативной части штаба стрелковой бригады. В июне 1944 года его назначили офицером штаба 45-го стрелкового корпуса.
Дважды он был серьезно ранен. Один раз в голову. Зимой 1945 года на Дальнем Востоке он руководил оперативным отделом штаба Пятой армии. Участвовал в боях во время советско-японской войны.
После войны Махмут Гареев продолжал служить на Дальнем Востоке. После был старшим офицером оперативного управления штаба Белорусского военного округа. После окончания в 1959 году Военной академии Генерального штаба стал заместителем командира дивизии, командиром мотострелковой и танковой дивизий, начальником штаба 28-й общевойсковой армии в Белорусском военном округе.
В 1978 году она стал генерал-полковником, спустя шесть лет занял пост заместителя начальника генштаба вооружённых сил СССР. В конце 1980-х после вывода из Афганистана ограниченного контингента советских войск являлся советником по военным делам в регионе. В частности он планировал боевые операции правительственных подразделений президента Мохаммада Наджибуллы. Ушел в отставку в 1992 году.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что в США застрелили кардиолога Джорджа Буша-старшего.
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