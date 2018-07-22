Генерал армии Гареев рассказал о поступлении в Ташкентское училище 

Президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев рассказал о своей службе в Ташкентском военном училище, которое накануне отметило вековой юбилей.
Генерал армии Махмут Гареев рассказал о том, почему выбрал в жизни службу в Вооруженных силах.
«Когда я поступал в училище, со мной поступал один парень из Белоруссии. Он написал своей матери письмо, где спросил: стоит ли мне идти служить в армию? Его мама, малограмотная женщина, на оберточной бумаге написала ответ, который потом начальник училища генерал Петров приказал довести до сведения всех курсантов. Она написала: иди сынок в военное училище. Не иностранцев же нам нанимать, чтобы родину защищать! Я считаю, не каждый писатель так сказать сможет! Вот эта фраза и склоняла нас к военной службе, да и время было тревожное, предвоенное», — сказал М. Гареев.
По словам генерала, сегодня поступить и учиться в училище не проще, чем тогда.
«Учиться было трудно, потому как обучение в Ташкентском училище отличалось закалкой, которую преподаватели давали своим курсантам. Она и осталась на всю жизнь. Училище и сегодня работает, традиции соблюдаются, учат курсантов очень хорошо», — добавил М. Гареев.
Нынешнему же поколению курсантов всех военных вузов России генерал пожелал оставаться честными гражданами России и продолжать верно служить своей стране.
Генерал армии Махмут Гареев поступил в Ташкентское военное училище в 1941 году. Однако учится ему пришлось недолго: уже в ноябре 1941 года в жесточайших сражениях под Москвой лейтенант Гареев принял боевое крещение.